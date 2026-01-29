Лукашенко призвал предприятия вкладывать деньги в дело

МИНСК, 29 янв — Sputnik. Свободные средства государственных и частных предприятий нужно вкладывать в развитие производства, а не накапливать их мертвым грузом, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая в четверг с докладом гендиректора ОАО «Агрокомбинат “Дзержинский” Владимира Лукьянова.
«Важно, чтобы у хозяина был какой-то запас денег. Это понятно. Но копить деньги сейчас, чтобы они где-то мертвым грузом лежали, даже на счетах в банке, не надо. Лучше вкладывать в дело. И это надо», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.
Глава государства добавил, что к этому будут всячески стимулировать предприятия, и не только государственной, но и частной формы собственности.
«Они же к нам тоже обращаются за поддержкой. Ну так давайте, решайте государственные вопросы. Поэтому надо вкладываться», — сказал президент.
Белорусский лидер подчеркнул, что необходимо вкладывать средства в колхозы и совхозы.
«Потому что оттуда корма и оттуда зерно, которое для твоей птицы нужно будет. И если свинина будет, еще что-то… Это же зерно. Ты же не накормишь свиней и особенно птицу какими-то сеном, соломой или силосом — надо будет зерно», — добавил Лукашенко, обращаясь к Лукьянову.
Отметив, что агрокомбинат «Дзержинский» — это махина, он похвалил его за работу.
«Хорошо, что развиваешься. Рентабельно работаешь. Надо очень осторожно идти на эти присоединения», — сказал Лукашенко.