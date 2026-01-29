Ричмонд
Лукашенко отклонил предложения по кадровым назначениям после мужского разговора с чиновниками

Эйсмонт сказала, какие кандидатуры на назначения отклонил Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сказала, что президент Беларуси Александр Лукашенко отклонил предложения по кадровым назначениям после мужского разговора с министром, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, 29 января белорусский лидер с докладами принял главу Мингорисполкома Владимира Кухарева, министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, а также гендиректора агрокомбината «Дзержинский» Владимира Лукьянова, кандидатуры которых ранее предлагались для кадровых назначений. Однако эти кадровые назначения глава республики не поддержал.

— Это один из самых важных финальных моментов сегодняшнего рабочего дня президента, — подчеркнула Эйсмонт.

Пресс-секретарь главы республики отметила, что по всем приглашенным на разговор к Лукашенко были просьбы правительства и предложения Администрации президента о перемещении на другую работу. Но Лукашенко эти предложения отклонил после мужского разговора.

— С их согласия все остаются на своих местах и должностях. С каждым из докладчиков президент, как и анонсировал, провел мужской разговор, — заметила она.

А резюмируя, указала на то, что при принятии решений обязательно учитывалось и то, что каждый из приглашенных довольно хорошо справляется со своими обязанностями на нынешней работе.

В частности, в мужском разговоре с мэром Минска Владимиром Кухаревым Александр Лукашенко обратил внимание на предложение о его переходе на работу в правительство.

— Обсудим эту проблему. Так по-мужски, по человечески, — процитировало главу государства БелТА.

И здесь же Лукашенко заметил, что Кухареву еще «надо и надо упираться и доказывать», что он еще немало готов сделать и сделает. А резюмируя, добавил, что у него нет претензий к властям Минска.

— Этот разговор — вторая часть — не связана с тем, что в Минске у нас катастрофически плохо. Недостатков хватает, как везде. Желательно, чтобы поменьше. И у меня нет больших претензий к нынешнему руководителю Минска, — заключил белорусский президент.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал, в чем Господь серьезно проверил Беларусь.

Также президент Беларуси заявил, что не видит проблем в Минске, уточнив про одно «но». Еще глава республики назвал главный вопрос в Минске.

Тем временем мэр Кухарев заявил о сокращении строительства жилья в Минске.

