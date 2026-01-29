Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог объяснил, почему Мерц отказал Киеву в быстром вступлении в ЕС

Политолог Рар: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в Евросоюз из-за денег.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц отказал Киеву в быстром вступлении в Евросоюз, потому что у объединения недостаточно для этого денег, такое мнение газете ВЗГЛЯД выразил политолог Александр Рар.

Канцлер Германии исключил возможность быстрого вступления Украины в Евросоюз, его слова передает немецкая газета Die Zeit.

«Запад обещал дать Украине некие гарантии безопасности. (Президент США — ред.) Дональд Трамп давит на европейских лидеров с тем, чтобы они приняли Украину в ЕС», — сказал Рар.

Он напомнил, что вступление Киева в НАТО «исключалось всеми сторонами, а членство в экономическом блоке считалось разумным компромиссом».

«Но по мере приближения окончания военных действий и заключения мирного соглашения европейцы начали не только на словах, но и на деле просчитывать, что для Брюсселя означало бы принятие такой страны, как Украина, в свои ряды. Видимо, в брюссельских и других европейских кабинетах пришли к выводу, что у Евросоюза для этого недостаточно денег», — рассуждает политолог.

Кроме того, отметил он, в ЕС считают, что вступление абсолютно не готовой к членству в объединении страны послужило бы «плохим поводом» для ряда других неподготовленных к приему стран, в частности, Албании.

«Отказ Фридриха Мерца может сильно обидеть Владимира Зеленского, который видит именно в канцлере Германии свою последнюю надежду. Впрочем, немецкий политик известен тем, что он сначала что-то говорит, а потом с легкостью забирает свои слова назад», — заключил Рар.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше