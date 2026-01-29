Политолог объяснил, почему Мерц отказал Киеву в быстром вступлении в ЕС

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц отказал Киеву в быстром вступлении в Евросоюз, потому что у объединения недостаточно для этого денег, такое мнение газете ВЗГЛЯД выразил политолог Александр Рар.
Канцлер Германии исключил возможность быстрого вступления Украины в Евросоюз, его слова передает немецкая газета Die Zeit.
«Запад обещал дать Украине некие гарантии безопасности. (Президент США — ред.) Дональд Трамп давит на европейских лидеров с тем, чтобы они приняли Украину в ЕС», — сказал Рар.
Он напомнил, что вступление Киева в НАТО «исключалось всеми сторонами, а членство в экономическом блоке считалось разумным компромиссом».
«Но по мере приближения окончания военных действий и заключения мирного соглашения европейцы начали не только на словах, но и на деле просчитывать, что для Брюсселя означало бы принятие такой страны, как Украина, в свои ряды. Видимо, в брюссельских и других европейских кабинетах пришли к выводу, что у Евросоюза для этого недостаточно денег», — рассуждает политолог.
Кроме того, отметил он, в ЕС считают, что вступление абсолютно не готовой к членству в объединении страны послужило бы «плохим поводом» для ряда других неподготовленных к приему стран, в частности, Албании.
«Отказ Фридриха Мерца может сильно обидеть Владимира Зеленского, который видит именно в канцлере Германии свою последнюю надежду. Впрочем, немецкий политик известен тем, что он сначала что-то говорит, а потом с легкостью забирает свои слова назад», — заключил Рар.