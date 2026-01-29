Ричмонд
Кадыров примет участие в переговорах Путина с президентом ОАЭ

Кадыров примет участие в переговорах Путина с президентом ОАЭ Нахайяном в Кремле.

Источник: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров примет участие в переговорах президента РФ Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном в Кремле в четверг, передает корреспондент РИА Новости.

Кадыров присутствует в Кремле в составе российской делегации, которая будет участвовать в переговорах.

Президенты РФ и ОАЭ в ходе переговоров обсудят ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальную ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня, сообщили ранее в Кремле.

