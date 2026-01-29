Нижегородская мэрия утвердила новые доплаты и нормы нагрузки для учителей

Кроме того, в официальную учебную нагрузку теперь включат часы внеурочной деятельности. Речь идет о занятиях по углубленному изучению предметов, проектной и исследовательской работе, помощи ученикам, испытывающим трудности, а также мероприятиях, формирующих функциональную грамотность. Повышены и выплаты за участие в городских мероприятиях. Если педагог проводит от одного до пяти мероприятий, он получит 5% надбавки, а за организацию 40 и более — 50%. Также предусмотрена доплата в размере 30% за проведение профильных смен для старшеклассников.