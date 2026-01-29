Контакты в Абу-Даби и возможность энергетического перемирия. Темы брифинга Пескова

Что касается сделки «Лукойла» и американской компании Carlyle, то интересы российской компании должны обеспечиваться и соблюдаться: «Санкции мы считаем незаконными и неприемлемыми — это основа нашей позиции. Второе — это корпоративные договоренности и в данном случае мы не можем их комментировать. Для нас главное, чтобы интересы российской компании обеспечивались и были соблюдены».