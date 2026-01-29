Контакты в Абу-Даби и возможность энергетического перемирия. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин 29 января проведет переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Объединенные Арабские Эмираты в настоящее время являются главным торговым партнером России в арабском мире: «У нас существенно растет в последнее время объем взаимного товарооборота. Мы развиваем отношения практически во всех областях, делаем это успешно и на взаимовыгодной основе».
О контактах в Абу-Даби
Модальность встречи в Абу-Даби будет согласовываться вплоть до дня возобновления диалога: «Согласоваться будут непосредственно до дня встречи, до воскресенья, модальности будут согласовываться. По сути, это ничего не изменит, но, безусловно, все сделают так, чтобы обеспечить возможность для продолжения диалога».
Новый раунд переговоров экспертов в Абу-Даби может при необходимости длиться не один день: «Может быть два дня при необходимости, да».
Об украинском урегулировании
Германия не проявляла и не проявляет интереса к посредничеству в переговорном процессе по украинскому урегулированию: «Нет, никаких попыток Германия не проявляла. И сейчас о каком-то посредничестве Германии в ходе переговоров речи не идет».
Кремль не комментирует сообщения прессы о якобы достигнутом с Киевом энергетическом перемирии или переговорах на эту тему: «Нет, я не могу пока это комментировать».
О ситуации вокруг ДСНВ
Россия продолжает ожидать ответа США на инициативы по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), однако никаких сообщений из Вашингтона на этот счет не поступало: «Мы продолжаем ждать, но срок истекает. Ответа от Соединенных Штатов не было».
Составление нового договора о стратегических наступательных вооружениях, как заявлял президент США Дональд Трамп, займет продолжительный срок и будет сложным делом: «Делать новый — долго и сложно, очень много факторов».
Отказ Вашингтона от продления договора об СНВ приведет лишь к дефициту правовой базы в сфере стратегической стабильности: «Это будет серьезный дефицит, который вряд ли будет отвечать интересам народов наших двух стран, а также всего земного шара, потому что речь идет о глобальной стратстабильности».
О встрече Путина с президентом Сирии
Тема российских военных баз в Сирии была в повестке переговоров Путина и президента Сирии Ахмада аш-Шараа: «Что касается российских военных баз — эта тема присутствовала в повестке дня переговоров».
Экстрадиция бывшего президента Сирии Башара Асада не обсуждалась в ходе переговоров Путина и аш-Шараа: «Нет, не обсуждалась».
О договоренности «Лукойла» и Carlyle
Что касается сделки «Лукойла» и американской компании Carlyle, то интересы российской компании должны обеспечиваться и соблюдаться: «Санкции мы считаем незаконными и неприемлемыми — это основа нашей позиции. Второе — это корпоративные договоренности и в данном случае мы не можем их комментировать. Для нас главное, чтобы интересы российской компании обеспечивались и были соблюдены».
О ситуации вокруг Ирана
Кремль призывает «все стороны к сдержанности и к отказу от каких-либо силовых методов» решения ситуации вокруг Ирана.
Переговорный потенциал по Ирану «далеко не исчерпан»: «Какие-либо силовые действия способны только создать хаос в регионе и привести к очень опасным последствиям с точки зрения дестабилизации систем безопасности во всем регионе».