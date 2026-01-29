Bild: Дания отправила в Гренландию советский корабль в качестве казармы для военнослужащих НАТО

Некоторые датские военные и военнослужащие многонациональных сил НАТО, участвующие в учениях Arctic Endurance («Арктическая стойкость») в Гренландии, с начала февраля будут размещены на судне Ocean Endeavour… Военнослужащие смогут жить в хороших условиях, не нуждаясь во временном размещении на суше.
На судне, согласно статье, будет размещено примерно 150 военнослужащих, которых Дания направила в Гренландию для усиления своего военного присутствия на острове.
Сейчас Дания размещает своих солдат и офицеров в гостиницах и домах отдыха.
Дальневосточное морское пароходство ввело в эксплуатацию пассажирское судно «Константин Симонов» с усиленным корпусом и водоизмещением 1762 тонны в 1982 году. До распада Советского союза судно использовалось как паром, позже было продано и переименовано в Ocean Endeavour. В 2025 году владелец судна, американская судоходная компания SunStone, выставил его на продажу.
Купила судно Дания, и теперь Министерство обороны, арендовав его, планирует переоборудовать Ocean Endeavour в плавучие казармы для военнослужащих. Ocean Endeavour 23 января отправилось из французского порта Уистреам в Нуук. Судно будет поставлено на якорь в столице Гренландии.