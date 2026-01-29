Bild: Дания отправила в Гренландию советский корабль в качестве казармы для военнослужащих НАТО

Дальневосточное морское пароходство ввело в эксплуатацию пассажирское судно «Константин Симонов» с усиленным корпусом и водоизмещением 1762 тонны в 1982 году. До распада Советского союза судно использовалось как паром, позже было продано и переименовано в Ocean Endeavour. В 2025 году владелец судна, американская судоходная компания SunStone, выставил его на продажу.