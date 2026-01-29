Ричмонд
Bild: Дания отправила в Гренландию советский корабль в качестве казармы для военнослужащих НАТО

Дания планирует разместить плавучую казарму в Гренландии для усиления своего военного присутствия. Для этого Копенгаген использует бывшее советское пассажирское судно «Константин Симонов», которое переименовали MS Ocean Endeavour, пишет немецкий таблоид Bild.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Gordon Leggett/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Некоторые датские военные и военнослужащие многонациональных сил НАТО, участвующие в учениях Arctic Endurance («Арктическая стойкость») в Гренландии, с начала февраля будут размещены на судне Ocean Endeavour… Военнослужащие смогут жить в хороших условиях, не нуждаясь во временном размещении на суше.

заявление Минобороны Дании

На судне, согласно статье, будет размещено примерно 150 военнослужащих, которых Дания направила в Гренландию для усиления своего военного присутствия на острове.

Копенгаген решил использовать старое советское судно, потому что Нуук, столица Гренландии, не приспособлен для «такого наплыва» военнослужащих.

Сейчас Дания размещает своих солдат и офицеров в гостиницах и домах отдыха.

Дальневосточное морское пароходство ввело в эксплуатацию пассажирское судно «Константин Симонов» с усиленным корпусом и водоизмещением 1762 тонны в 1982 году. До распада Советского союза судно использовалось как паром, позже было продано и переименовано в Ocean Endeavour. В 2025 году владелец судна, американская судоходная компания SunStone, выставил его на продажу.

Купила судно Дания, и теперь Министерство обороны, арендовав его, планирует переоборудовать Ocean Endeavour в плавучие казармы для военнослужащих. Ocean Endeavour 23 января отправилось из французского порта Уистреам в Нуук. Судно будет поставлено на якорь в столице Гренландии.

