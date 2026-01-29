Ричмонд
Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян прибыл с визитом в Москву

Президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом.

Источник: Пресс-служба Президента России

В рамках поездки запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Кремле сообщали, что Путин проведёт переговоры с лидером ОАЭ 29 января.

До этого в Кремле проходили переговоры Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, в ходе которых обсуждались в том числе вопросы военного присутствия России в регионе.

