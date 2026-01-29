Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян прибыл с визитом в Москву

В рамках поездки запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее в Кремле сообщали, что Путин проведёт переговоры с лидером ОАЭ 29 января.
До этого в Кремле проходили переговоры Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, в ходе которых обсуждались в том числе вопросы военного присутствия России в регионе.
