Лукашенко отклонил ряд предложений по кадровым назначениям

Ранее их кандидатуры предлагались Совмином и администрацией президента для кадровых назначений, но не были поддержаны главой государства, об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
«Это один из самых важных финальных моментов сегодняшнего рабочего дня президента. По всем приглашенным сегодня на беседу к главе государства были просьбы правительства и предложения Администрации Президента о перемещении их на другую работу. По итогам состоявшихся разговоров президентом эти предложения были отклонены», — цитирует Эйсмонт БелТА.
Она добавила, что все руководители остаются на своих прежних местах, отметив, что с каждым из докладчиков президент провел «мужской разговор».
«Плюс, конечно, в обязательном порядке учитывал и то, что каждый из приглашенных на беседу достаточно хорошо справляется со своими обязанностями по нынешнему месту работы», — сказала Эйсмонт.
Обсуждая ситуацию по Минску с Владимиром Кухаревым, президент коснулся его потенциального перехода на другую должность.
«Темнить не стану. Мне тут многие докладывают по поводу не то вашего желания, не то чьего-то желания перейти работать в правительство. Тоже обсудим эту проблему. Так по-мужски, по человечески», — подчеркнул президент.
Он также добавил, что в каком месте и на какой должности ни работал бы Кухарев, ему везде хватит работы.
«Тем более, в вашем возрасте еще надо и надо упираться и доказывать и минчанам, и народу, что вы немало готовы сделать и сделаете», — отметил белорусский лидер.
Глава государства добавил, что вторая часть разговора («мужской разговор») с Кухаревым никак не связана в тем, что в Минске плохо. По его словам, недостатков хватает везде, хотя хотелось бы, чтобы их было меньше.
«И у меня нет больших претензий к нынешнему руководителю Минска», — подчеркнул Лукашенко.