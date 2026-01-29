Ричмонд
Лукашенко отклонил ряд предложений по кадровым назначениям

МИНСК, 29 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг принял с докладами председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, главу Минсельхозпрода Юрия Горлова и гендиректора агрокомбината «Дзержинский» Владимира Лукьянова.

Источник: Sputnik.by

Ранее их кандидатуры предлагались Совмином и администрацией президента для кадровых назначений, но не были поддержаны главой государства, об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Это один из самых важных финальных моментов сегодняшнего рабочего дня президента. По всем приглашенным сегодня на беседу к главе государства были просьбы правительства и предложения Администрации Президента о перемещении их на другую работу. По итогам состоявшихся разговоров президентом эти предложения были отклонены», — цитирует Эйсмонт БелТА.

Она добавила, что все руководители остаются на своих прежних местах, отметив, что с каждым из докладчиков президент провел «мужской разговор».

«Плюс, конечно, в обязательном порядке учитывал и то, что каждый из приглашенных на беседу достаточно хорошо справляется со своими обязанностями по нынешнему месту работы», — сказала Эйсмонт.

Обсуждая ситуацию по Минску с Владимиром Кухаревым, президент коснулся его потенциального перехода на другую должность.

«Темнить не стану. Мне тут многие докладывают по поводу не то вашего желания, не то чьего-то желания перейти работать в правительство. Тоже обсудим эту проблему. Так по-мужски, по человечески», — подчеркнул президент.

Он также добавил, что в каком месте и на какой должности ни работал бы Кухарев, ему везде хватит работы.

«Тем более, в вашем возрасте еще надо и надо упираться и доказывать и минчанам, и народу, что вы немало готовы сделать и сделаете», — отметил белорусский лидер.

Глава государства добавил, что вторая часть разговора («мужской разговор») с Кухаревым никак не связана в тем, что в Минске плохо. По его словам, недостатков хватает везде, хотя хотелось бы, чтобы их было меньше.

«И у меня нет больших претензий к нынешнему руководителю Минска», — подчеркнул Лукашенко.

