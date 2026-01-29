Лавров назвал гарантии безопасности Киеву ненадежными

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Западные гарантии безопасности Украине, цель которых сохранить киевский режим на какой-то части территорий бывшей Украины, вряд ли могут обеспечить надежный мир, сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава МИД РФ напомнил о словах госсекретаря США Марко Рубио, который заявил о достижении соглашения по гарантиям безопасности для Украины. Лавров подчеркнул, что Москва не знает, о каких гарантиях договорились стороны.
«Судя по всему, о гарантиях тому самому режиму украинскому, который проводит русофобскую, неонацистскую политику. И если цель состоит в том, чтобы сохранить режим на какой-то части территории бывшей Украины и продолжать делать этот режим плацдармом для создания угроз Российской Федерации, то, наверное, вы сами сообразите, что такие гарантии безопасности едва ли могут обеспечить надежный мир», — сказал Лавров.