Лавров: РФ не знает, о каких гарантиях безопасности договорились США и Украина

Накануне на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Марко Рубио заявил, что, согласно проекту гарантий безопасности, на территории Украины разместят войска нескольких стран Европы, прежде всего Франции и Великобритании. США при этом не будут отправлять своих военнослужащих на украинскую территорию.