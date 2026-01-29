Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: РФ не знает, о каких гарантиях безопасности договорились США и Украина

России неизвестно, какие гарантии безопасности были согласованы США и Украиной. Так глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что согласие всех сторон по гарантиям уже достигнуто.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не знаем, о каких гарантиях они договаривались, но, судя по всему, о гарантиях тому самому режиму украинскому, который проводит русофобскую, неонацистскую политику», — заявил Сергей Лавров журналистам.

Накануне на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Марко Рубио заявил, что, согласно проекту гарантий безопасности, на территории Украины разместят войска нескольких стран Европы, прежде всего Франции и Великобритании. США при этом не будут отправлять своих военнослужащих на украинскую территорию.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше