В статье говорится, что с таким заявлением она выступила в Хайльбронне, на открытии избирательной кампании АдГ в преддверии выборов в земле Баден-Вюртемберг, которые состоятся в марте 2026 года.
Глава АдГ также отметила, что нехватка дешевых поставок природного газа вредит всей Европе, «но больше всего Германии».
Вайдель раскритиковала отсутствие прозрачности со стороны немецкого правительства и заявила о недостатке у него самоуважения. Она считает, что Украина и Владимир Зеленский должны заплатить за разрушение трубопроводов: «Страна, которая так поступает, нам не друг».
Как уточняет Weltwoche, Германия инвестировала в Украину более 70 млрд евро и поставляла стране оружие. Вайдель заверила, что в случае прихода к власти АдГ будет настаивать на возврате многомиллиардной помощи и компенсации ущерба за подрыв газопровода.
«Мы должны потребовать компенсацию за террористический акт против жизненно важного для Германии газопровода “Северный поток”, который был осуществлен при участии Киева», — заявила она вновь уже с трибуны бундестага.