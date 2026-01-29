Ричмонд
Weltwoche: в Германии хотят потребовать от Киева возмещения убытков за «Северные потоки»

Лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель обвинила правительство Германии в бездействии после взрыва газопроводов «Северный поток» и частично возложила ответственность на Украину. Об этом пишет швейцарский журнал Die Weltwoche.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Zuma/TASS
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что с таким заявлением она выступила в Хайльбронне, на открытии избирательной кампании АдГ в преддверии выборов в земле Баден-Вюртемберг, которые состоятся в марте 2026 года.

Вайдель сказала, что правительство Германии «набрало в рот воды», несмотря на то, что немецкая энергетическая инфраструктура «явно была разрушена украинцами при содействии иностранных спецслужб».

Глава АдГ также отметила, что нехватка дешевых поставок природного газа вредит всей Европе, «но больше всего Германии».

Вайдель раскритиковала отсутствие прозрачности со стороны немецкого правительства и заявила о недостатке у него самоуважения. Она считает, что Украина и Владимир Зеленский должны заплатить за разрушение трубопроводов: «Страна, которая так поступает, нам не друг».

Как уточняет Weltwoche, Германия инвестировала в Украину более 70 млрд евро и поставляла стране оружие. Вайдель заверила, что в случае прихода к власти АдГ будет настаивать на возврате многомиллиардной помощи и компенсации ущерба за подрыв газопровода.

«Мы должны потребовать компенсацию за террористический акт против жизненно важного для Германии газопровода “Северный поток”, который был осуществлен при участии Киева», — заявила она вновь уже с трибуны бундестага.

