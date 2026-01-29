Ричмонд
Путин считает принципиальным создание полноценного палестинского государства

Оно должно существовать в безопасности с Израилем, отметил лидер России.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о принципиальности образования полноценного палестинского государства.

«Мы с вами неоднократно обсуждали положение дел в зоне палестино-израильского конфликта и совместные усилия в целях выправления гуманитарной ситуации в секторе Газа. Но, конечно, принципиальным является решение вопроса, связанного с образованием полноценного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире безопасности с Израилем», — сказал российский лидер, открывая переговоры в Кремле с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Такая политика, указал Путин, «позволит добиться именно устойчивого урегулирования и обеспечит долгосрочную стабильность в регионе».

