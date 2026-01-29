Россия следит за тем, что происходит на иранском треке, заявил Путин

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россия внимательно следит за тем, что происходит на иранском треке, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером ОАЭ.
Путин в четверг проводит переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который неделю назад принял в Абу-Даби представителей делегаций России, США и Украины. Кроме того, лидеры России и ОАЭ продолжат общение в формате официального завтрака.
«Актуален наш диалог в связи с обстановкой на Ближнем Востоке… Мы все внимательно следим за тем, что происходит сейчас на иранском треке», — сказал российский лидер.