Политолог расшифровал намек Трампа с фото Путина в Белом доме

Эксперт считает, что фотография с Путиным — сигнал не только Украине, но и другим странам Европы, которые настроены на пролонгацию противостояния с Россией. По мнению Самонкина, снимок должен напомнить сторонам конфликта, что пора двигаться к перемирию и как можно быстрее.
«Фото в Белом доме — это намек на необходимость прямого диалога: “Смотрите, при всей сложности отношений мы разговариваем”. Посыл также был адресован Украине: любые попытки провокаций не дадут возможности рассорить США и Россию, а уж тем более Трампа и Путина, — пояснил Самонкин», — уточнил собеседник NEWS.ru.
На новый снимок в вестибюле Белого дома обратила внимание журналистка PBS Элизабет Ландерс. 27 января она рассказала, что на фотографии запечатлены Путин и Трамп во время встречи на саммите на Аляске. Прямо над этим снимком висит фотография американского президента с внучкой.