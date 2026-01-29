Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог расшифровал намек Трампа с фото Путина в Белом доме

Снимок, где американский президент Дональд Трамп стоит рядом с российским коллегой Владимиром Путиным, размещенный в Белом доме, можно рассматривать как намек Киеву на необходимость урегулирования конфликта с Россией. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Юрий Самонкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт считает, что фотография с Путиным — сигнал не только Украине, но и другим странам Европы, которые настроены на пролонгацию противостояния с Россией. По мнению Самонкина, снимок должен напомнить сторонам конфликта, что пора двигаться к перемирию и как можно быстрее.

«Фото в Белом доме — это намек на необходимость прямого диалога: “Смотрите, при всей сложности отношений мы разговариваем”. Посыл также был адресован Украине: любые попытки провокаций не дадут возможности рассорить США и Россию, а уж тем более Трампа и Путина, — пояснил Самонкин», — уточнил собеседник NEWS.ru.

На новый снимок в вестибюле Белого дома обратила внимание журналистка PBS Элизабет Ландерс. 27 января она рассказала, что на фотографии запечатлены Путин и Трамп во время встречи на саммите на Аляске. Прямо над этим снимком висит фотография американского президента с внучкой.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше