Политолог расшифровал намек Трампа с фото Путина в Белом доме

Эксперт считает, что фотография с Путиным — сигнал не только Украине, но и другим странам Европы, которые настроены на пролонгацию противостояния с Россией. По мнению Самонкина, снимок должен напомнить сторонам конфликта, что пора двигаться к перемирию и как можно быстрее.