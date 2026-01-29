Запрет смертной казни предлагают закрепить в Конституции

«Справедливое государство измеряется не только качеством институтов участия, но прежде всего уровнем конституционной защиты базовых прав человека. Центральное место среди них занимает право на жизнь. Это высшая ценность и фундамент всей системы прав и свобод. В этой связи заслуживает поддержки позиция о необходимости конституционного закрепления абсолютного характера права на жизнь. Предлагается зафиксировать следующую норму: “Право на жизнь является абсолютным и неотъемлемым правом каждого человека. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни”. И что очень важно: “Смертная казнь запрещена”, — отметил он.