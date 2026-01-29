Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полянский: кризис безопасности в Европе не сводится к конфликту на Украине

Украинский кризис стал всего лишь венцом кризиса безопасности в Европе, доказавшим, что ее существующая архитектура не просто устарела, но и опасна, подчеркнул постоянный представитель России при ОБСЕ.

Источник: AP 2024

ВЕНА, 29 января. /ТАСС/. Нынешний военно-политический кризис в Европе не сводится к Украине, но она стала его венцом. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

«Категорически не согласны с теми, кто сводит суть нынешнего военно-политического кризиса в Европе к ситуации на Украине и вокруг нее. Украинский кризис стал всего лишь венцом кризиса безопасности в Европе, доказавшим, что ее существующая архитектура не просто устарела, но и опасна, и неработоспособна. Натоцентричный подход к ней при этом изобличил себя в качестве механизма одностороннего расширения и геополитического давления, прямо приведшего к конфликту», — сказал он на заседании Постоянного совета организации.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше