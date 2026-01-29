Полянский: кризис безопасности в Европе не сводится к конфликту на Украине

«Категорически не согласны с теми, кто сводит суть нынешнего военно-политического кризиса в Европе к ситуации на Украине и вокруг нее. Украинский кризис стал всего лишь венцом кризиса безопасности в Европе, доказавшим, что ее существующая архитектура не просто устарела, но и опасна, и неработоспособна. Натоцентричный подход к ней при этом изобличил себя в качестве механизма одностороннего расширения и геополитического давления, прямо приведшего к конфликту», — сказал он на заседании Постоянного совета организации.