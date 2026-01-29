Ричмонд
В Госдуме ответили на заявление украинского депутата о Донбассе

Будущее Украины не зависит от позиции представителей киевского режима, Киев не сможет вернуть стране прежние границы. Такое мнение высказал NEWS.ru заместитель главы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя высказывание депутата Верховной рады Анны Скороход о необходимости отказаться от территорий Донбасса.

Парламентарий обратил внимание, что украинцы, в том числе Скороход, продолжают «торговать своей страной». Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что представительница Верховной рады готова внести корректировки в границы, чтобы якобы не было досадно уступать землю Москве.

«Все это лишь попытки делать хорошую мину при плохой игре — всем давно понятно, что в прежнем виде эта страна существовать уже никогда не будет. Что бы ни рассказывал и ни показывал Зеленский», — заявил Журавлев.

Парламентарий добавил, что судьба Украины определяется ситуацией на линии соприкосновения ВСУ и российской армии. Он подчеркнул, что украинские границы в итоге будут зависеть от линии фронта.

Напомним, депутат Верховной рады Украины Анна Скороход предложила пересмотреть границы страны, так как они и так уже длительное время находятся под чужим контролем.