В Госдуме ответили на заявление украинского депутата о Донбассе

Парламентарий обратил внимание, что украинцы, в том числе Скороход, продолжают «торговать своей страной». Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что представительница Верховной рады готова внести корректировки в границы, чтобы якобы не было досадно уступать землю Москве.
«Все это лишь попытки делать хорошую мину при плохой игре — всем давно понятно, что в прежнем виде эта страна существовать уже никогда не будет. Что бы ни рассказывал и ни показывал Зеленский», — заявил Журавлев.
Парламентарий добавил, что судьба Украины определяется ситуацией на линии соприкосновения ВСУ и российской армии. Он подчеркнул, что украинские границы в итоге будут зависеть от линии фронта.
Напомним, депутат Верховной рады Украины Анна Скороход предложила пересмотреть границы страны, так как они и так уже длительное время находятся под чужим контролем.