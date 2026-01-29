Ричмонд
Путин наградил вокалистку «Урал Опера Балет» званием «Заслуженный артист РФ»

Президент РФ Владимир Путин наградил вокалистку театра «Урал Опера Балет».

Источник: РИА "Новости"

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Глава государства подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Сведения об этом опубликованы на официальном сайте Кремля.

Почетное звание «Заслуженный артист РФ» присуждено Наталье Мокеевой. Она является артисткой-вокалисткой федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета» («Урал Опера Балет»).

Напомним, что в 2024 году Путин наградил приму театра «Урал Опера Балет» Елену Воробьеву.