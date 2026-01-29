Советником главы города Башкирии стал ветеран СВО

Ветеран СВО, участник программы «Герои Башкортостана» Рафаэль Султанов назначен советником главы администрации Нефтекамска. Об этом сообщил мэр города Эльдар Валидов.
«Рафаэль назначен советником главы на общественных началах по поддержке участников СВО и членов их семей. После окончания программы он решил стать муниципальным служащим, чтобы заботиться обо всех жителях. Как наставник, я постоянно на связи с Рафаэлем. Встречаемся и обсуждаем различные вопросы, которые у него возникают», — рассказал Эльдар Валидов.
Рафаэль Султанов продолжает обучение по программе «Герои Башкортостана». Сейчас ветеран получает высшее образование и погружается в тонкости работы подразделений администрации и городских учреждений.
