Киев предложил Молдавии помощь с Приднестровьем

Украина считает правильным возвращение Приднестровья под юрисдикцию Молдавии. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О необходимости восстановления целостности Молдавии глава МИД Украины высказался в интервью с журналистом «Европейской правды».

«Приветствуем заявления о разработке нового плана реинтеграции Приднестровья», — цитирует Сибигу «Лента.ру».

Министр уточнил, что Киев готов сотрудничать с Молдавией по этому вопросу. Сибига добавил, что украинская власть может помочь в вопросах обеспечения безопасности республики, и заявил, что российское присутствие на территории Приднестровья якобы угрожает интересам Кишинева.

Ранее президент Молдавии Майя Санду намекнула, что Приднестровская Молдавская Республика только пока не является частью страны.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше