Киев предложил Молдавии помощь с Приднестровьем

О необходимости восстановления целостности Молдавии глава МИД Украины высказался в интервью с журналистом «Европейской правды».
«Приветствуем заявления о разработке нового плана реинтеграции Приднестровья», — цитирует Сибигу «Лента.ру».
Министр уточнил, что Киев готов сотрудничать с Молдавией по этому вопросу. Сибига добавил, что украинская власть может помочь в вопросах обеспечения безопасности республики, и заявил, что российское присутствие на территории Приднестровья якобы угрожает интересам Кишинева.
Ранее президент Молдавии Майя Санду намекнула, что Приднестровская Молдавская Республика только пока не является частью страны.