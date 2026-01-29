Политолог оценил шансы Молдавии на вступление в ЕС

По его словам, обрушившаяся на республику непогода — сначала снег, потом гололед — показали, что власти не могут справиться даже с простыми ситуациями, которые можно предвидеть, не говоря уже о таких серьезных вопросах, как объединение с Румынией или вступление в ЕС. «Люди, которые ни разу не садились за руль автомобиля, обсуждают, как они будут ездить по гоночной трассе. Можно, конечно, умиляться, но когда ты видишь, что они садятся в гоночный болид, это настораживает, потому что приведет к катастрофе», — отметил Лисневский.