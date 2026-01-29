Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин и Екатерина Андреева включены в новый пакет санкций ЕС

Европейский союз ввёл очередные санкции в отношении ряда российских журналистов. В список попали ведущие телевизионные и медиафигуры, связанные с государственными российскими каналами. На этот раз в него вошли Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин и Екатерина Андреева.

Источник: РИА "Новости"

Ограничительные меры включают блокировку активов, запрет на въезд в страны ЕС и ограничения на финансовые операции.

Ранее Евросоюз заморозил резервы Центробанка РФ на 210 миллиардов евро. Большинство это суммы хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Остальные деньги — во Франции, Люксембурге и Германии.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше