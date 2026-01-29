Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин и Екатерина Андреева включены в новый пакет санкций ЕС

Ограничительные меры включают блокировку активов, запрет на въезд в страны ЕС и ограничения на финансовые операции.
Ранее Евросоюз заморозил резервы Центробанка РФ на 210 миллиардов евро. Большинство это суммы хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Остальные деньги — во Франции, Люксембурге и Германии.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше