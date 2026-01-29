Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин и Екатерина Андреева включены в новый пакет санкций ЕС

Европейский союз ввёл очередные санкции в отношении ряда российских журналистов. В список попали ведущие телевизионные и медиафигуры, связанные с государственными российскими каналами. На этот раз в него вошли Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин и Екатерина Андреева.