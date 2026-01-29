Касающиеся религии поправки в Конституцию разъяснил эксперт

«Это не просто мое личное мнение. Сегодняшняя ситуация показывает актуальность четкого закрепления государственного взгляда на этот вопрос. Мое предложение вошло в проект, который мы с вами обсуждали. Однако считаю важным конкретизировать его содержание. Предлагаю дополнительно закрепить, что деятельность религиозных организаций на территории Казахстана осуществляется в соответствии с законом и может быть ограничена в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья населения, духовно-нравственных ценностей общества», — пояснил он.