Касающиеся религии поправки в Конституцию разъяснил эксперт

Серик Акылбай напомнил, что ранее он предложил прямо закрепить в Конституции, что религия отделена от государства.
«Это не просто мое личное мнение. Сегодняшняя ситуация показывает актуальность четкого закрепления государственного взгляда на этот вопрос. Мое предложение вошло в проект, который мы с вами обсуждали. Однако считаю важным конкретизировать его содержание. Предлагаю дополнительно закрепить, что деятельность религиозных организаций на территории Казахстана осуществляется в соответствии с законом и может быть ограничена в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья населения, духовно-нравственных ценностей общества», — пояснил он.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева предложила закрепить в Конституции обязанность детей заботиться о нетрудоспособных родителях.