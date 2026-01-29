Политолог: что будет, если Трамп откажется от роли миротворца

По словам эксперта, европейские лидеры по-прежнему считают, что Украина не должна соглашаться на уступки России и Киеву следует продолжать противостояние, что противоречит позиции Дональда Трампа.
Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио рассказал, как пройдет следующий этап переговорного процесса между Киевом и Москвой. Он уточнил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер исключены из состава участников переговоров в ОАЭ, которые намечены на 1 февраля.