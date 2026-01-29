Политолог: что будет, если Трамп откажется от роли миротворца

Если американский президент Дональд Трамп отстранится от участия в миротворческом процессе по урегулированию украинского кризиса, то это подтолкнет Европу к усилению поддержки Киева в конфронтации с Москвой. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал немецкий политолог Александр Рар.