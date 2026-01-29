Ричмонд
Политолог: что будет, если Трамп откажется от роли миротворца

Если американский президент Дональд Трамп отстранится от участия в миротворческом процессе по урегулированию украинского кризиса, то это подтолкнет Европу к усилению поддержки Киева в конфронтации с Москвой. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал немецкий политолог Александр Рар.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам эксперта, европейские лидеры по-прежнему считают, что Украина не должна соглашаться на уступки России и Киеву следует продолжать противостояние, что противоречит позиции Дональда Трампа.

«Если Трамп отстранится от миротворчества [в конфликте на Украине], то в Евросоюзе это воспримут как сигнал к новой военной и экономической помощи Киеву», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио рассказал, как пройдет следующий этап переговорного процесса между Киевом и Москвой. Он уточнил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер исключены из состава участников переговоров в ОАЭ, которые намечены на 1 февраля.

