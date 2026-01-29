WSJ перечислила три варианта развития украинского конфликта в 2026 году

При этом член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков и вовсе отметил, что Украина и де-факто, и де-юре не обладает территорией Донбасса. В этой связи Киеву, по его мнению, следует «изменить саму терминологию оценки этих событий». Отказ же руководства страны от уступок может обернуться для Украины не просто еще большими территориальными потерями, но и перспективой капитуляции, предупредил он.