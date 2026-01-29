Ричмонд
СМИ: в Люксембурге предостерегли Зеленского от предъявления ультиматумов и призвали к диалогу с Россией

Ксавье Беттель, глава МИД Люксембурга, в четверг, перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, призвал наладить контакты с Россией и посоветовал Владимиру Зеленскому отказаться от ультимативного тона общения.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Европейское издание The European Conservative пишет, что Беттель прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что Украина в 2027 году станет членом Европейского союза.

Я слышал, что Зеленский сказал, что Украина должна стать членами в следующем году. Извините, но я неоднократно говорил ему: не ставьте ультиматумов. Это не в ваших интересах. Есть правила, есть критерии, которые мы должны выполнять.

Ксавье Беттель
министр иностранных дел Люксембурга

Беттель подчеркнул, что невозможно ввести критерии для одних стран и сделать исключение для других.

Кроме того, он призвал Европу наладить контакты с Москвой для урегулирования конфликта на Украине, пишет европейское издание Euronews*.

Европе нужно поговорить с Кремлем, если она хочет завершить войну на Украине. Макрон или кто-то другой в состоянии представлять Европу, потому что они (Москва) не хотят разговаривать с Кайей Каллас.

Ксавье Беттель
министр иностранных дел Люксембурга

Беттель уже встречался с Путиным в Москве в 2015 году, говорится в статье. При этом в четверг Беттель пошутил, что он «не настолько тщеславен», чтобы утверждать, что он «подходящий человек», чтобы представлять Евросоюз на мирных переговорах при посредничестве США. Тем не менее он намекнул на свою заинтересованность в проведении закулисных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, отмечает издание.

Если люди сочтут, что я могу быть полезен, я готов. И мне не обязательно быть на переднем плане сцены. Я могу делать это и закулисно.

Ксавье Беттель
министр иностранных дел Люксембурга

Издание напоминает, что некоторые лидеры Евросоюза, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона, недавно заявили о желании сесть за стол переговоров с Москвой.

* доступ к сайтам Euronews на территории РФ ограничен

