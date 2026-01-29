СМИ: в Люксембурге предостерегли Зеленского от предъявления ультиматумов и призвали к диалогу с Россией

Беттель уже встречался с Путиным в Москве в 2015 году, говорится в статье. При этом в четверг Беттель пошутил, что он «не настолько тщеславен», чтобы утверждать, что он «подходящий человек», чтобы представлять Евросоюз на мирных переговорах при посредничестве США. Тем не менее он намекнул на свою заинтересованность в проведении закулисных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, отмечает издание.