СМИ: в Люксембурге предостерегли Зеленского от предъявления ультиматумов и призвали к диалогу с Россией

Европейское издание The European Conservative пишет, что Беттель прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что Украина в 2027 году станет членом Европейского союза.
Я слышал, что Зеленский сказал, что Украина должна стать членами в следующем году. Извините, но я неоднократно говорил ему: не ставьте ультиматумов. Это не в ваших интересах. Есть правила, есть критерии, которые мы должны выполнять.
Беттель подчеркнул, что невозможно ввести критерии для одних стран и сделать исключение для других.
Кроме того, он призвал Европу наладить контакты с Москвой для урегулирования конфликта на Украине, пишет европейское издание Euronews*.
Европе нужно поговорить с Кремлем, если она хочет завершить войну на Украине. Макрон или кто-то другой в состоянии представлять Европу, потому что они (Москва) не хотят разговаривать с Кайей Каллас.
Беттель уже встречался с Путиным в Москве в 2015 году, говорится в статье. При этом в четверг Беттель пошутил, что он «не настолько тщеславен», чтобы утверждать, что он «подходящий человек», чтобы представлять Евросоюз на мирных переговорах при посредничестве США. Тем не менее он намекнул на свою заинтересованность в проведении закулисных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, отмечает издание.
Если люди сочтут, что я могу быть полезен, я готов. И мне не обязательно быть на переднем плане сцены. Я могу делать это и закулисно.
Издание напоминает, что некоторые лидеры Евросоюза, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона, недавно заявили о желании сесть за стол переговоров с Москвой.
* доступ к сайтам Euronews на территории РФ ограничен