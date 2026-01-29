Челябинск готовится к ИИ-революции: Совет при губернаторе решил, какие отрасли изменятся первыми

В Челябинске прошло заседание регионального Совета по искусственному интеллекту под председательством губернатора Алексея Текслера. Ключевой темой стала смена формата работы — от пилотных проектов к системному внедрению ИИ в промышленность, социальную сферу и государственное управление.
Открывая заседание, глава региона подчеркнул, что искусственный интеллект стал базовой технологией для развития экономики и технологического суверенитета страны.
— Искусственный интеллект уже стал базовой технологией, от которой напрямую зависят темпы экономического роста, качество управления и технологический суверенитет нашей страны. По оценкам правительства России, совокупный экономический эффект от внедрения ИИ к 2030 году может превысить 11 триллионов рублей, — отметил Текслер.
Губернатор напомнил, что Челябинская область одной из первых в стране утвердила собственную стратегию развития ИИ с учетом индустриального профиля региона. Особый акцент делается на промышленности — основе экономики области, а также на цифровизации органов власти.
По словам главы региона, технологии ИИ уже применяются в сферах безопасности, здравоохранения, транспорта и муниципального управления. В числе успешных проектов — «Умный трамвай» для контроля дорожного полотна и безопасности движения, цифровизация архивных документов, решения для сферы ТКО, а также промышленные разработки на ЧКПЗ и ММК. Часть этих проектов в 2025 году получила федеральное признание.
С федеральной повесткой участников Совета ознакомил представитель администрации президента РФ Олег Хорохордин. Он отметил, что Челябинская область может стать флагманом ИИ-трансформации в УрФО.
— Государство должно внедрять ИИ там, где есть измеримый эффект. Челябинская область имеет все предпосылки, чтобы стать локомотивом ИИ-трансформации, — заявил он.
Отдельное внимание на заседании уделили барьерам внедрения ИИ в промышленности. С докладом выступил председатель комитета по цифровизации Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, директор регионального филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов.
— Я смотрю на процесс внедрения технологий искусственного интеллекта сразу с двух сторон — как председатель комитета по цифровизации и руководитель компании-интегратора — регионального Ростелекома. И после прямого общения с участниками рынка стало понятно, что основными барьерами для внедрения ИИ являются недостаток комплексной автоматизации (50% респондентов), нехватка квалифицированных кадров (40%) и ограниченная инфраструктура (30%). Предприятия без опыта внедрения также отмечают высокую стоимость и риски безопасности, тогда как нормативные ограничения актуальны лишь для чувствительных отраслей, таких как ОПК. Для повышения эффективности внедрения ИИ в производство Челябинской области мы предлагаем создание общей инфраструктуры под задачи бизнеса и чувствительных отраслей, пересмотреть господдержку в сторону комплексной автоматизации, запустить программы повышения квалификации специалистов и регулярно обсуждать с руководством предприятий развитие ИИ-решений, внедрение отечественных технологий и кибербезопасность, — сказал он.
По итогам заседания Алексей Текслер поручил своим заместителям и руководителям органов власти лично курировать внедрение ИИ в своих сферах и сформировать рейтинг цифровой зрелости муниципалитетов и ведомств.
— Каждый из вас должен возглавить процесс внедрения искусственного интеллекта в своей отрасли. Мы будем регулярно рассматривать эти вопросы на Совете, — заявил губернатор.
В обсуждении приняли участие представители правительства области, ведущих вузов, промышленных предприятий, ИТ-компаний и федеральных экспертных центров. Власти рассчитывают, что переход к системному внедрению ИИ позволит региону укрепить позиции промышленного лидера и ускорить цифровую трансформацию экономики.