Челябинск готовится к ИИ-революции: Совет при губернаторе решил, какие отрасли изменятся первыми

— Я смотрю на процесс внедрения технологий искусственного интеллекта сразу с двух сторон — как председатель комитета по цифровизации и руководитель компании-интегратора — регионального Ростелекома. И после прямого общения с участниками рынка стало понятно, что основными барьерами для внедрения ИИ являются недостаток комплексной автоматизации (50% респондентов), нехватка квалифицированных кадров (40%) и ограниченная инфраструктура (30%). Предприятия без опыта внедрения также отмечают высокую стоимость и риски безопасности, тогда как нормативные ограничения актуальны лишь для чувствительных отраслей, таких как ОПК. Для повышения эффективности внедрения ИИ в производство Челябинской области мы предлагаем создание общей инфраструктуры под задачи бизнеса и чувствительных отраслей, пересмотреть господдержку в сторону комплексной автоматизации, запустить программы повышения квалификации специалистов и регулярно обсуждать с руководством предприятий развитие ИИ-решений, внедрение отечественных технологий и кибербезопасность, — сказал он.