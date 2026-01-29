Ричмонд
«Висит на волоске». На Западе забили тревогу из-за произошедшего на Украине

MP: ситуация в энергетике на Украине ухудшается с каждым днем.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ситуация в энергетике на Украине ухудшается с каждым днем, пишет Mysl Polska.

«Сегодня энергетическая система Украины висит на волоске», — говорится в публикации.

Отмечается, что 22 января положение охарактеризовали как самое драматичное со времени отключения всей энергетической системы в ноябре 2022 года.

Однако, как пишет автор публикации, тогда ситуация была проще, так как Киев располагал большим объемом генерирующих мощностей.

В статье также подчеркнули, что Киев столкнулся с чрезвычайно сильными морозами — ночью температура опускается ниже минус 20 градусов.

На прошлой неделе директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева посоветовала украинцам рычать по утрам и верить в себя «как лев».

Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.

По данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году оставался «график отключения света».