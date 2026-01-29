Трамп назвал Пауэлла дебилом после решения по процентной ставке

По итогам январского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5−3,75% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет в
«Сейчас ставки должны быть существенно ниже, тем более что даже этот дебил признает, что инфляция больше не является проблемой или угрозой», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее Трамп пообещал объявить кандидата на пост главы ФРС в начале 2026 года, назвав Пауэлла «упрямым волом». Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможности увольнения председателя ФРС.