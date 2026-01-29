Беглов: Петербург увеличил расходы на бесплатную медпомощь

Об этом глава города заявил 29 января на заседании правительства Петербурга при обсуждении итогов исполнения бюджета ТФОМС за прошедший год. Фонд несёт ключевую ответственность за стабильное финансирование бесплатной медицинской помощи жителям Северной столицы.
«В соответствии с Указом Президента России сохранение населения и укрепление здоровья входит в число национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. “Здоровье петербуржцев” — одно из главных направлений нашей региональной программы “Десять приоритетов”. Система ОМС Петербурга — основной механизм, который гарантирует каждому жителю возможность получения качественной помощи», — сказал Александр Беглов.
Губернатор отметил значительный прогресс петербургской медицины в последние годы: введены семь стационаров-трансформеров и более 80 амбулаторно-поликлинических учреждений, в больших объёмах закупается современное оборудование.
Бюджет ТФОМС стабильно растёт. После корректировки в 2025 году расходы на территориальную программу составили более 171 млрд рублей — рост на 14% к уровню 2024 года. На 2026 год бюджет фонда изначально утверждён в объёме порядка 186 млрд рублей, а с учётом дополнительной федеральной субвенции доходная часть увеличилась ещё на 8 млрд рублей — почти до 194 млрд.
Подушевой норматив финансирования также продолжает расти: в 2025 году он увеличился почти на 13% и приблизился к 28 тысячам рублей, а в 2026 году достиг отметки 29,4 тысячи рублей.
Александр Беглов подчеркнул, что система ОМС в Петербурге охватывает более 6 миллионов застрахованных — жителей города и других регионов. Одним из главных достижений стал максимальный охват профилактикой: в 2025 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 4 млн взрослых и 1 млн детей.
За счёт средств фонда проведено 25 тысяч операций по лечению катаракты, включая программу «Серебряный возраст». В год 80-летия Великой Победы полностью ликвидирована очередь на такое лечение среди ветеранов и блокадников.
Рекорд установлен и по высокотехнологичной помощи: петербургские медики выполнили более 160 тысяч операций — на 25 тысяч больше, чем годом ранее.
Петербург одним из первых в стране запустил проект «Здоровье для СВОих», предусматривающий расширенную диспансеризацию участников специальной военной операции. Расширены возможности медицинской реабилитации: с сентября 2025 года ветераны боевых действий и маломобильные граждане могут получать реабилитацию на дому по полису ОМС. С этого года психологическую помощь по ОМС могут получать не только участники СВО, но и члены их семей.
В программу ОМС на 2026 год включены новые виды бесплатной помощи: исследования для оценки рисков сердечно-сосудистых заболеваний, анализ крови матери для раннего выявления генетических аномалий у плода, а также исследование эмбриона при ЭКО — это помогает предотвратить тяжёлые наследственные заболевания и повысить шансы на рождение здорового ребёнка.
«Мы взяли высокие темпы расширения объёмов и видов предоставления бесплатной помощи в рамках ОМС. Прошу продолжить эту работу», — сказал Александр Беглов.