Беглов: Петербург увеличил расходы на бесплатную медпомощь

Петербург одним из первых в стране запустил проект «Здоровье для СВОих», предусматривающий расширенную диспансеризацию участников специальной военной операции. Расширены возможности медицинской реабилитации: с сентября 2025 года ветераны боевых действий и маломобильные граждане могут получать реабилитацию на дому по полису ОМС. С этого года психологическую помощь по ОМС могут получать не только участники СВО, но и члены их семей.