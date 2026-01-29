T-Online: Германия может создать собственное ядерное оружие за три года

В статье говорится, что Пипер предложил Германии обзавестись тактическими ядерными боеголовками, которые отличаются меньшей дальностью и взрывной силой и предназначены для непосредственного применения на поле боя против войск противника. Свое предложение генерал объяснил двумя причинами: якобы имеющимися угрозами со стороны России и нестабильными отношениями с США. T-Online напоминает, что сейчас в ФРГ размещено американское атомное оружие, но Пипер опасается, что администрация Трампа может вернуть ядерные боеголовки в США.
Харальд Бирманн, президент фонда «Дом истории» в Бонне, считает, что «ядерный вопрос лежит в основе национального суверенитета и Германия должна решить его». «Необходимо срочно поговорить о защите Германии с помощью собственного или европейского ядерного оружия», — заявил Йоахим Краузе, долгое время преподававший в Институте политики безопасности Кильского университета. Рюдигер Лукассен, член партии «Альтернатива для Германии» и член Комитета бундестага по обороне, тоже выступает за создание немецкого ядерного оружия.
Большинство простых немцев тоже выступают против немецкого ядерного оружия. Согласно результатам опроса, проведенного в прошлом году Институтом Civey, 48% из 5000 респондентов высказались против, 38% высказались за. Причем было заметно четкое различие между Восточной и Западной Германией. В Западной Германии мнения разделились почти поровну: 42% поддерживали немецкое ядерное оружие, 43% выступили против него. Тогда как на востоке страны создание Германией ядерного оружия отвергли 66% опрошенных.
«Технически создать в Германии ядерную бомбу — не проблема», — считает Райнер Мурманн, который более тридцати лет занимался исследованиями в области ядерной инженерии в Юлихском исследовательском центре. Он подчеркнул, что уран уже обогащается на заводе в Гронау. Для производства там материалов, необходимых для атомного оружия, потребуется только достаточное количество центрифуг.