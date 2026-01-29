Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

T-Online: Германия может создать собственное ядерное оружие за три года

Немецкий бригадный генерал Франк Пипер призывает бундесвер к созданию собственного ядерного оружия, пишет немецкий интернет-портал T-Online.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Matthias Balk/dpa/picture-alliance/TASS
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Пипер предложил Германии обзавестись тактическими ядерными боеголовками, которые отличаются меньшей дальностью и взрывной силой и предназначены для непосредственного применения на поле боя против войск противника. Свое предложение генерал объяснил двумя причинами: якобы имеющимися угрозами со стороны России и нестабильными отношениями с США. T-Online напоминает, что сейчас в ФРГ размещено американское атомное оружие, но Пипер опасается, что администрация Трампа может вернуть ядерные боеголовки в США.

Издание подчеркивает, что Пипер не один в своих призывах.

Харальд Бирманн, президент фонда «Дом истории» в Бонне, считает, что «ядерный вопрос лежит в основе национального суверенитета и Германия должна решить его». «Необходимо срочно поговорить о защите Германии с помощью собственного или европейского ядерного оружия», — заявил Йоахим Краузе, долгое время преподававший в Институте политики безопасности Кильского университета. Рюдигер Лукассен, член партии «Альтернатива для Германии» и член Комитета бундестага по обороне, тоже выступает за создание немецкого ядерного оружия.

С ними не согласен эксперт по безопасности Карло Масала, который считает, что это откроет «ящик Пандоры».

Большинство простых немцев тоже выступают против немецкого ядерного оружия. Согласно результатам опроса, проведенного в прошлом году Институтом Civey, 48% из 5000 респондентов высказались против, 38% высказались за. Причем было заметно четкое различие между Восточной и Западной Германией. В Западной Германии мнения разделились почти поровну: 42% поддерживали немецкое ядерное оружие, 43% выступили против него. Тогда как на востоке страны создание Германией ядерного оружия отвергли 66% опрошенных.

Тем не менее издание пишет, что Германия могла бы получить собственное ядерное оружие в течение трех лет.

«Технически создать в Германии ядерную бомбу — не проблема», — считает Райнер Мурманн, который более тридцати лет занимался исследованиями в области ядерной инженерии в Юлихском исследовательском центре. Он подчеркнул, что уран уже обогащается на заводе в Гронау. Для производства там материалов, необходимых для атомного оружия, потребуется только достаточное количество центрифуг.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше