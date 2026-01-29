T-Online: Германия может создать собственное ядерное оружие за три года

В статье говорится, что Пипер предложил Германии обзавестись тактическими ядерными боеголовками, которые отличаются меньшей дальностью и взрывной силой и предназначены для непосредственного применения на поле боя против войск противника. Свое предложение генерал объяснил двумя причинами: якобы имеющимися угрозами со стороны России и нестабильными отношениями с США. T-Online напоминает, что сейчас в ФРГ размещено американское атомное оружие, но Пипер опасается, что администрация Трампа может вернуть ядерные боеголовки в США.