Сенатор Джабаров: Уиткофф и Кушнер пропустят переговоры в ОАЭ из-за подхода Киева

Новый раунд переговоров по украинскому кризису пройдет в Абу-Даби 1 февраля. Однако на этот раз встреча, скорее всего, будет двусторонней. Как заявили в Госдепе, участие в переговорах представителей США возможно, но Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера на них точно не будет. В Кремле при этом заявили, что будет сделано «все, чтобы обеспечить возможность продолжения диалога», и отказались раскрывать детали достигнутых договоренностей. Почему на новых переговорах не будет «главных переговорщиков» США и какие темы станут ключевыми на этот раз — в материале «Газеты.Ru».