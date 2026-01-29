Ричмонд
Захарова назвала новые санкции ЕС против россиян травлей

Ограничения также являются травлей инакомыслия, отметила официальный представитель МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Новые санкции Евросоюза против российских журналистов и артистов являются проявлением сегрегации и травлей инакомыслия. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очередное проявление сегрегации по национальному признаку, идеологическая селекция и травля инакомыслия», — отметила дипломат, в ответ на просьбу прокомментировать рестрикции ЕС.

Ранее 29 января Евросоюз ввел санкции против четырех российских тележурналистов: Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Марии Ситтель, а также артистов Романа Чумакова (псевдоним — Рома Жиган) и Сергея Полунина.

Персональные санкции ЕС предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и блокирование в европейских банках любых финансовых активов, если таковые обнаружатся.

