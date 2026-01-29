Ричмонд
Reuters: шесть стран Европы хотят быть «равнее равных»

Министры шести ведущих европейских экономик пообещали стать «движущей силой европейского прогресса». Такое решение они приняли после насмешек администрации Дональда Трампа по поводу того, сколько времени требуется Европейскому союзу, состоящему из 27 стран, для принятия решений, передает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Для начала министры финансов и экономики шести стран — Франции, Германии, Польши, Испании, Италии и Нидерландов — провели видеоконференцию, на которой обсудили, как продвигать проекты, которые застопорились из-за сложного процесса принятия решений в Европейском союзе во время геополитических потрясений.

Как шесть крупнейших экономик Европы, мы хотим стать движущей силой.

Ларс Клингбейл
министр финансов Германии

Как отмечает Reuters, идея создания специальных коалиций, позволяющих некоторым странам ЕС осуществлять проекты без необходимости согласования со всеми 27 странами-членами, давно витала в воздухе, но сейчас она стала еще актуальнее.

Европа столкнулась с растущей нестабильностью, вялым экономическим ростом и глубокими политическими разногласиями, и при этом ей зачастую трудно согласовать совместные действия по преодолению геополитических вызовов со стороны США, России и Китая, пишет Reuters.

Пока неясно, чего именно намерена достичь новая «шестерка». Но один осведомленный источник сообщил, что это будет неофициальная специальная группа, которая будет собираться по мере необходимости, а другой утверждает, что этот «клуб» не будет эксклюзивным.

