Reuters: шесть стран Европы хотят быть «равнее равных»

Для начала министры финансов и экономики шести стран — Франции, Германии, Польши, Испании, Италии и Нидерландов — провели видеоконференцию, на которой обсудили, как продвигать проекты, которые застопорились из-за сложного процесса принятия решений в Европейском союзе во время геополитических потрясений.
Как шесть крупнейших экономик Европы, мы хотим стать движущей силой.
Пока неясно, чего именно намерена достичь новая «шестерка». Но один осведомленный источник сообщил, что это будет неофициальная специальная группа, которая будет собираться по мере необходимости, а другой утверждает, что этот «клуб» не будет эксклюзивным.