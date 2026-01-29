Матвиенко и Никитин обсудили меры поддержки семей с детьми

Глеб Никитин представил итоги социально-экономического развития региона, отметив рост реальной заработной платы на 7,2% и доходов населения на 8,6% за 10 месяцев 2025 года. По его словам, уровень безработицы в области составляет 0,01% — один из самых низких показателей в стране.
Ключевой темой встречи стала реализация комплексной демографической политики в Нижегородской области. Валентина Матвиенко охарактеризовала региональную программу как одну из наиболее системных и продуманных.
Глеб Никитин подробно рассказал о Родительском основном доходе — мере поддержки, предусматривающей либо единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, либо ежемесячные выплаты в течение трёх лет. Он сообщил о первых положительных результатах программы: суммарный коэффициент рождаемости в регионе вырос на 0,027, превысив прогнозы Росстата.
Комплекс реализуемых в области мер соответствует целям национального проекта «Семья», начавшего действовать в 2025 году по поручению Президента России. Проект объединяет направления ранее действовавших нацпроектов «Демография» и «Культура» и включает семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».
Отдельное внимание на встрече было уделено развитию туристического потенциала региона. Глеб Никитин проинформировал Валентину Матвиенко о работе по повышению привлекательности области для туристов и напомнил о решении Правительства России включить населённые пункты Нижегородской области в маршрут «Золотого кольца».