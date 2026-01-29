Матвиенко и Никитин обсудили меры поддержки семей с детьми

Глеб Никитин представил итоги социально-экономического развития региона, отметив рост реальной заработной платы на 7,2% и доходов населения на 8,6% за 10 месяцев 2025 года. По его словам, уровень безработицы в области составляет 0,01% — один из самых низких показателей в стране.