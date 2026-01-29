«Сейчас уже в очередной раз запросили у генерального секретаря ООН Гутерриша и его команды, что если публично было сказано, что он и его коллективное руководство в ООН признают право народа Гренландии на самоопределение, что именно народ Гренландии решает свою судьбу, а не кто-то со стороны, то признают ли в ООН такое право и за населением Донбасса, Новороссии и, конечно, Крыма? Причем право на самоопределение Запад называл в качестве единственного главного критерия независимости Косово. Ооновское руководство это проглотило. В Косово референдумов не было: просто сказали, что Косово теперь независимо, тем самым оскорбив сербский народ и их историю. А когда в Крыму по всем правилам был проведен референдум, Запад сказал, что здесь право на самоопределение не применимо, потому что применима территориальная целостность. Косовских албанцев никто не лишал их прав. Они говорили на своем языке, у них были албанские школы. Белград обеспечивал все права этой исторической части сербского государства. А в Крыму, в Донбассе, в Новороссии, как я уже упоминал, украинцы законодательно все запретили», — подытожил глава МИД РФ.