Лавров заявил о больших вопросах к генсеку ООН из-за его позиции по Украине

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью турецким СМИ заявил о больших вопросах к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу из-за его позиции по Украине.
«У меня большие вопросы, — отметил министр. — Секретариат ООН, его руководство откровенно подыгрывают тем, кто хочет сохранить нацистский режим на Украине — это все-таки выходит за рамки компетенции генерального секретаря. Он не выполняет своих обязанностей, которые записаны в статье 100 Устава ООН о беспристрастности, нейтральности и неприемлемости получения инструкций от какого бы то ни было правительства».
Кроме того, Лавров отметил и по Гренландии «интересный аспект» в позиции генсека ООН, которая, в частности, была изложена его официальным представителем главой всемирной организации Стефаном Дюжарриком.
Как напомнил Лавров, на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп объявил свои планы по Гренландии, Дюжаррика на пресс-конференции спросили, как он к этому относится, какая позиция у генсека ООН. Тот ответил, что они исходят из того, что вопрос надо решать на основе международного права, включая уважение к суверенитету Королевства Дания и уважение права на самоопределение народа Гренландии. Особо примечательным такой подход Лавров назвал в контексте украинского кризиса, ведь на этом треке принцип уважения к праву народов на самоопределение зачастую игнорируется.
«[Мы] запросили официально, на бумаге, считает ли господин Антониу Гутерриш, что в Уставе ООН важна только территориальная целостность, а не право наций на самоопределение и другие принципы, включая суверенное равенство государств? Они уходили от ответа как ужи, есть такое русское выражение, пытались и выскальзывали — и постоянно как-то неуклюже отвечали на наши запросы», — продолжил Лавров.
«Сейчас уже в очередной раз запросили у генерального секретаря ООН Гутерриша и его команды, что если публично было сказано, что он и его коллективное руководство в ООН признают право народа Гренландии на самоопределение, что именно народ Гренландии решает свою судьбу, а не кто-то со стороны, то признают ли в ООН такое право и за населением Донбасса, Новороссии и, конечно, Крыма? Причем право на самоопределение Запад называл в качестве единственного главного критерия независимости Косово. Ооновское руководство это проглотило. В Косово референдумов не было: просто сказали, что Косово теперь независимо, тем самым оскорбив сербский народ и их историю. А когда в Крыму по всем правилам был проведен референдум, Запад сказал, что здесь право на самоопределение не применимо, потому что применима территориальная целостность. Косовских албанцев никто не лишал их прав. Они говорили на своем языке, у них были албанские школы. Белград обеспечивал все права этой исторической части сербского государства. А в Крыму, в Донбассе, в Новороссии, как я уже упоминал, украинцы законодательно все запретили», — подытожил глава МИД РФ.