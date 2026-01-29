Лавров назвал конфликт на Украине столкновением с Западом

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россия рассматривает украинский конфликт как столкновение с Западом, в котором сама Украина выступает пешкой, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Рассматриваем ли мы этот конфликт как широкое столкновение между Россией и Западом? Ответ — да. Украина — это пешка», — сказал министр в интервью турецкому каналу TGRT и газете Turkiye.
Лавров подчеркнул, что Украина выступила инструментом Запада для наращивания у границ России плацдарма, с которого можно создавать угрозы безопасности РФ. Эта работа велась с момента обретения Украиной независимости, указал министр. Он напомнил о роли Запада в первом майдане на Украине в 2004 году и отметил, что бывшая замгоссекретаря США Виктория Нуланд сама признавалась в расходовании 5 миллиардов долларов на подготовку к госперевороту на Украине и ее превращению в «антиРоссию».
«Понятно, что речь не о каких-то “случайностях”, междоусобицах между двумя соседними народами. Речь о геополитическом проекте, который Запад многократно, за долгие столетия истории предпринимал для того, чтобы ослабить, разрушить нашу страну», — сказал также министр, упомянув в качестве примеров наполеоновское и гитлеровское вторжения.