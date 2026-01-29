Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров назвал конфликт на Украине столкновением с Западом

Лавров: Россия рассматривает конфликт на Украине как столкновение с Западом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россия рассматривает украинский конфликт как столкновение с Западом, в котором сама Украина выступает пешкой, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Рассматриваем ли мы этот конфликт как широкое столкновение между Россией и Западом? Ответ — да. Украина — это пешка», — сказал министр в интервью турецкому каналу TGRT и газете Turkiye.

Лавров подчеркнул, что Украина выступила инструментом Запада для наращивания у границ России плацдарма, с которого можно создавать угрозы безопасности РФ. Эта работа велась с момента обретения Украиной независимости, указал министр. Он напомнил о роли Запада в первом майдане на Украине в 2004 году и отметил, что бывшая замгоссекретаря США Виктория Нуланд сама признавалась в расходовании 5 миллиардов долларов на подготовку к госперевороту на Украине и ее превращению в «антиРоссию».

«Понятно, что речь не о каких-то “случайностях”, междоусобицах между двумя соседними народами. Речь о геополитическом проекте, который Запад многократно, за долгие столетия истории предпринимал для того, чтобы ослабить, разрушить нашу страну», — сказал также министр, упомянув в качестве примеров наполеоновское и гитлеровское вторжения.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше