Лавров назвал конфликт на Украине столкновением с Западом

Лавров подчеркнул, что Украина выступила инструментом Запада для наращивания у границ России плацдарма, с которого можно создавать угрозы безопасности РФ. Эта работа велась с момента обретения Украиной независимости, указал министр. Он напомнил о роли Запада в первом майдане на Украине в 2004 году и отметил, что бывшая замгоссекретаря США Виктория Нуланд сама признавалась в расходовании 5 миллиардов долларов на подготовку к госперевороту на Украине и ее превращению в «антиРоссию».