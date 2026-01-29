СМИ: представители администрации Трампа тайно встречались с сепаратистами Альберты

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент открыто размышляет о том, что независимая Альберта станет «естественным партнером США». Проект «Процветание Альберты» (Alberta Prosperity Project) занимается сбором подписей для проведения осенью референдума об отделении от Канады. А в администрации Трампа лоббируют признание независимой Альберты сразу после успешного голосования — до того, как правительство Альберты признает результаты референдума и до начала переговоров об отделении, подчеркивает NP.