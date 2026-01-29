Ричмонд
СМИ: представители администрации Трампа тайно встречались с сепаратистами Альберты

Канада приближается к нескольким конституционным кризисам одновременно и самую серьезную угрозу представляет отделение провинции Альберта, пишут зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Канадская газета National Post считает, что премьер-министр Канады Марк Карни слишком занят нагнетанием напряженности в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, чтобы беспокоиться об угрозе сепаратизма в Альберте.

Даже непонятно, воспринимает ли Карни всерьез риски отделения от Канада Альберты и Квебека, отмечает издание.

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент открыто размышляет о том, что независимая Альберта станет «естественным партнером США». Проект «Процветание Альберты» (Alberta Prosperity Project) занимается сбором подписей для проведения осенью референдума об отделении от Канады. А в администрации Трампа лоббируют признание независимой Альберты сразу после успешного голосования — до того, как правительство Альберты признает результаты референдума и до начала переговоров об отделении, подчеркивает NP.

Более того, представители администрации Трампа тайно встречались с сепаратистами Альберты, добивающимися независимости от Канады, пишет британская газета Financial Times. По данным издания, члены проекта «Процветание Альберты» в прошлом году провели три встречи в Вашингтоне и добиваются от США финансовой поддержки на сумму 500 млрд долларов на случай, если осенний референдум о независимости окажется успешным. Сейчас отделение от Канады поддерживают 30% жителей Альберты.

Между тем официальные лица США утверждают, что встречи были «обычными» и не предполагают никаких обязательств. Представители Министерства США отрицают, что им известно о каком-либо запросе на финансирование.

