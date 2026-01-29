NYT узнала, что беспорядки в Миннесоте настроили гренландцев против США

После второго прихода в Белый дом Трамп неоднократно заявлял, что США нуждаются в Гренландии ради национальной безопасности, Дания выступила против отсоединения острова, а европейские страны поддержали скандинавское государство. Германия, Норвегия, Франция и некоторые другие страны направили в Гренландию войска. Тогда Трамп пообещал ввести пошлины против этих государств, но позже отменил свое решение.