ЕС не будет предлагать России какие-либо уступки по Украине, заявила Каллас

«Мы не можем быть здесь теми, кто требует, чтобы мы шли к России и говорили: поговорите с нами. Картина сейчас такова, что, знаете, уступки, которые РФ получает из-за того, что американцы оказывают давление на Украину, довольно значительные, поэтому я не думаю, что есть что-то, что мы можем предложить России… А, значит, зачем им разговаривать с нами? Они получают то, что хотят в этих отношениях», — сказала глава евродипломатии.