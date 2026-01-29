Лавров прокомментировал призыв Зеленского убивать по 50 тысяч русских

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 29 января, назвал президента Украины Владимира Зеленского неадекватным из-за его призывов убивать по 50 тысяч русских.
— На днях он (Владимир Зеленский — прим. «ВМ») призвал убивать по 50 тысяч русских. Мол, надо их убивать и выводить из строя — только такая цифра обеспечит победу. Всем видна неадекватность этого человека, — подчеркнул министр.
По словам дипломата, вопрос о безопасности напрямую касается «сути режима», а также «абсолютно неприемлемых, отвратительных заявлений», которые высказывает украинский лидер, передает ТАСС.
20 января министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что стратегической целью Вооруженных сил страны является убийство 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. Федоров уточнил, что об этом его попросил Владимир Зеленский. Министр также отметил, что в декабря 2025 года украинские войска якобы ликвидировали 35 тысяч российских бойцов.
Еще до своего назначения Федоров ввел систему, в рамках которой украинским военным начисляются цифровые баллы за подтвержденные убийства российских солдат. Их можно обменивать на военную технику через онлайн-маркетплейс.