Помощник президента Юрий Ушаков раскрыл подробности новой встречи российской и украинской делегаций в Абу-Даби. О предстоящих переговорах и формате Ушаков рассказал в эфире «Первого канала».
«Так договорились американцы и украинцы между собой, чтобы провести контакт двусторонний на более низком уровне», — заявил помощник президента России.
При этом Ушаков не стал соглашаться со словами госсекретаря Марко Рубио, что только один вопрос препятствует мирному урегулированию конфликта на Украине.
Днем ранее помощник президента России напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский может, если захочет, приехать в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Сайт KP.RU ранее писал о продолжении трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины по урегулированию конфликта. В Кремле позитивно оценили начало прямых контактов, состоявшихся в Абу-Даби на прошлой неделе.