Американский лидер Дональд Трамп не поверил президенту России Владимиру Путину, рассказавшему о запрете киевского режима на Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам дипломата, во время саммита на Аляске Путин и Трамп в ходе переговоров затронули тему прав русских, которые попали под тотальный запрет на Украине.
«Президент России Путин упомянул, что не только русский язык запрещен, но запретили и каноническую Украинскую православную церковь. Президент США Трамп не поверил», — рассказал Лавров.
По словам министра, Трамп несколько раз переспросил госсекретаря США Марко Рубио, действительно ли украинское руководство приняло такие законы в стране.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Лаврова, что проблема украинского кризиса заключается не в вопросе территорий, а в нацистском киевском режиме. Действующее руководство Украины, как отметил министр, стремится истребить все русское.