Эксперт Хейфец: США не будут нападать на Кубу

Эксперт Лазарь Хейфец заявил, что США в настоящее время не видят смысла в военной операции против Кубы.

Источник: Аргументы и факты

США не будут проводить военную операцию на Кубе из-за высокого уровня подготовки армии этой страны. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец в беседе с НСН.

Он отметил, что США в настоящее время не видят смысла в военной операции против Кубы. По его мнению, Вашингтон осознает, что кубинская армия хорошо подготовлена, а многие высшие офицеры имеют боевой опыт и советское военное образование, что может привести к значительным потерям для американцев в случае конфликта.

Кроме того, по словам собеседника, экономическая ситуация на Кубе является критической из-за резкого сокращения поставок нефти. По его словам, удар по экономике нанесло резкое сокращение поставок нефти со стороны Венесуэлы и сложная позиция Мексики, на которую оказывают давление США.

Эксперт считает, что нынешнее положение аналогично или даже тяжелее периода после прекращения экономической поддержки со стороны СССР и России.

Хейфец отметил, что ситуация усугубляется зависимостью кубинской теплоэлектростанции от поставок топлива. При этом США рассчитывают, что кубинская власть падет сама собой под грузом экономических проблем.

Ранее сообщалось, что у Кубы осталось нефти на 15−20 дней.

