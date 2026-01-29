Эксперт Хейфец: США не будут нападать на Кубу

Он отметил, что США в настоящее время не видят смысла в военной операции против Кубы. По его мнению, Вашингтон осознает, что кубинская армия хорошо подготовлена, а многие высшие офицеры имеют боевой опыт и советское военное образование, что может привести к значительным потерям для американцев в случае конфликта.