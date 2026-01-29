Финская компания, которая строила забор на границе с РФ, обанкротилась

Финская компания Metallimaailma, занимавшаяся строительством забора на границе с Россией, была официально признана банкротом 26 января, сообщили издания Kuhmolainen и Helsingin Sanomat. В связи с этим несколько компаний-субподрядчиков, участвовавших в реализации проекта, столкнулись с финансовыми проблемами.