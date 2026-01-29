Финская компания, которая строила забор на границе с РФ, обанкротилась

Финская компания Metallimaailma, занимавшаяся строительством забора на границе с Россией, была официально признана банкротом 26 января, сообщили издания Kuhmolainen и Helsingin Sanomat. В связи с этим несколько компаний-субподрядчиков, участвовавших в реализации проекта, столкнулись с финансовыми проблемами.
Согласно официальным документам, общий размер долгов Metallimaailma превышает 2,5 миллиона евро. Крупнейшими кредиторами компании выступают OP Corporate Bank, которому должны около 250 тысяч евро, а также компания по аренде персонала Bolt Works, ожидающая выплаты примерно 215 тысяч евро.
Завершение строительства забора планируется к концу 2026 года. В публикациях не уточняется, повлияет ли банкротство компании на график работ.
Общий бюджет проекта составляет 380 миллионов евро. Ожидается, что общая протяженность вдоль восточной границы составит до 200 километров, из которых на данный момент построено 100 км.
Ранее сообщалось, что норвежские власти планируют строительство забора и рассматривают несколько мер по укреплению безопасности на границе с РФ.