В Кремле раскрыли детали нового раунда переговоров по Украине в Абу-Даби

Он пояснил, что такая встреча на более низком уровне была организована по договорённости между американской и украинской сторонами. Ушаков также подтвердил, что в повестке переговоров по урегулированию остаётся множество вопросов, однако ключевым из них является территориальный. При этом так называемые гарантии безопасности для Киева не согласовывались с российской стороной.