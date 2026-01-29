В Кремле раскрыли детали нового раунда переговоров по Украине в Абу-Даби

Он пояснил, что такая встреча на более низком уровне была организована по договорённости между американской и украинской сторонами. Ушаков также подтвердил, что в повестке переговоров по урегулированию остаётся множество вопросов, однако ключевым из них является территориальный. При этом так называемые гарантии безопасности для Киева не согласовывались с российской стороной.
Напомним, что 23−24 января в Абу-Даби уже прошли трёхсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США, по итогам которых российский источник сообщил о достижении определённых, но не разглашаемых результатов. Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля и пройдёт уже без американских представителей. По словам начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ адмирала Игоря Костюкова, на прошедших переговорах в Абу-Даби украинская делегация пребывала в грустном настроении, при этом представители России находились в хорошем.
