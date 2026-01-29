Ричмонд
Лавров: Зеленский упрекал Европу, что она слишком мягко ведет себя с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский упрекал европейские столицы в том, что они слишком мягко ведут себя с президентом США Дональдом Трампом и не добиваются поддержки боевых действий. Об этом в четверг, 29 января, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что страны Европы не только переоценили свои силы в отношении главы Белого дома, но и не смогли с уважением отнестись к его политике.

— Зеленский упрекал Европу, что она слишком мягко ведет себя с Дональдом Трампом, надо пожестче, надо вовлекать их в более активную поддержку войны. Это было в Давосе (месте проведения Всемирного экономического форума — прим. «ВМ»), — подчеркнул Лавров.

Также дипломат заявил, что в связи с риторикой Зеленского у него возникло ощущение, что украинский лидер выступает как «победитель всей Европы» в ходе ее противостояния с США, которое началось при Дональде Трампе, передает ТАСС.

24 января бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал слова Владимира Зеленского в адрес Евросоюза в Давосе «театром» и «упреком без самокритики». Политик подчеркнул, что лидер киевского режима требует больше вооружение и средств, не предлагая взамен честного разговора о положении своей страны.

