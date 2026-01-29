Лавров: Зеленский упрекал Европу, что она слишком мягко ведет себя с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский упрекал европейские столицы в том, что они слишком мягко ведут себя с президентом США Дональдом Трампом и не добиваются поддержки боевых действий. Об этом в четверг, 29 января, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.