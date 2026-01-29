Ричмонд
Доминирование партии Зеленского оказалось под угрозой из-за гибели депутата

Партия «Слуга народа» оказалась под угрозой потери большинства в Верховной раде из-за гибели депутата Саламахи.

Источник: Аргументы и факты

Доминирование партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде оказалось под угрозой из-за гибели депутата Ореста Саламахи, пишет Украина.ру.

Парламентарий погиб в конце прошлой недели во Львове. Он двигался на квадроцикле по встречной полосе и столкнулся с маршруткой.

Теперь количество депутатов от «Слуги народа» для удержания большинства в Раде упало до минимального значения в 226 представителей. Заменить Саламаху, который выдвигался по мажоритарному округу, было бы возможно, если бы состоялись выборы, однако в ближайшее время их на Украине не предвидится.

Ранее украинцы возмутились дорогими кроссовками председателя партии «Слуга народа» Давида Арахамии на переговорах в ОАЭ. Протоколист Татьяна Баранова прогнозирует снижение рейтинга украинского депутата из-за этого инцидента.