Доминирование партии Зеленского оказалось под угрозой из-за гибели депутата

Теперь количество депутатов от «Слуги народа» для удержания большинства в Раде упало до минимального значения в 226 представителей. Заменить Саламаху, который выдвигался по мажоритарному округу, было бы возможно, если бы состоялись выборы, однако в ближайшее время их на Украине не предвидится.