Доминирование партии Зеленского оказалось под угрозой из-за гибели депутата

Доминирование партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде оказалось под угрозой из-за гибели депутата Ореста Саламахи, пишет Украина.ру.
Парламентарий погиб в конце прошлой недели во Львове. Он двигался на квадроцикле по встречной полосе и столкнулся с маршруткой.
Теперь количество депутатов от «Слуги народа» для удержания большинства в Раде упало до минимального значения в 226 представителей. Заменить Саламаху, который выдвигался по мажоритарному округу, было бы возможно, если бы состоялись выборы, однако в ближайшее время их на Украине не предвидится.
Ранее украинцы возмутились дорогими кроссовками председателя партии «Слуга народа» Давида Арахамии на переговорах в ОАЭ. Протоколист Татьяна Баранова прогнозирует снижение рейтинга украинского депутата из-за этого инцидента.