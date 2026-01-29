ЕС внёс иранский КСИР в список террористических организаций

«Министры иностранных дел ЕС только что сделали решающий шаг по объявлению КСИР Ирана террористической организацией», — написала она в соцсети X.
По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, решение Европы признать иранские вооружённые силы террористами является стратегическим просчётом. Он выразил обеспокоенность тем, что подобные действия Европы лишь усугубляют существующий кризис.
Ранее Иран пообещал беспрецедентный ответ на возможный удар США. Тегеран также отвергает саму концепцию «ограниченного нападения» со стороны США, считая подобные предположения Вашингтона нереалистичными.
